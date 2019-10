La Liga skåra sjølvmål med vinterball

sport

Ligaen gjer kuvending etter ein klagestorm frå spelarar, publikum og TV-sjåarar. Det skriv mellom anna avisene AS og Marca.

Den nye vinterballen skulle i utgangspunktet brukast i alle kampar frå 24. oktober til 23. februar, men blir kritisert kraftig på grunn av at han er vanskeleg å sjå.

Dermed har La Liga bestemt seg for at ballen berre skal brukast når vêret tilseier det, med andre ord i dei få tilfella der det kjem snø på banen.

– La Liga og Puma ønsker å understreke at den nye ballen, som vart presentert sist veke, vart brukt på arenaene for første gong denne serierunden. Frå no av vil han berre bli brukt i kampar med ugunstige vêrforhold, heiter det i ei utsegn.

Normalt blir brukt ein kvit ball med innslag av grønt i La Liga.

(©NPK)