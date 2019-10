TV 2-avgjerd om å velje bort «tippekamp» på laurdag forargar

sport

Det får supportersjef for West Ham i Noreg, Erik Thoresen Drammen, til å reagere, skriv Aftenposten.

West Ham mot Sheffield United var ein av kampane som TV 2 kunne ha valt. Dei andre to aktuelle kampane som kunne vorte viste laurdag ettermiddag, er Brighton–Everton og Watford–Bournemouth.

– Eg kan seie at det er grunnen til at eg ser meg heilt nøydd til å velje heilt andre metodar å sjå fotball på. Det er i det heile ingen som helst interesse som West Ham-supporter å ha eit abonnement med TV 2 lenger. Dette stadfestar frustrasjonen for dei som ikkje held med Manchester United eller Liverpool, seier Dammen.

TV 2 prioriterer heller å vise ein Manchester United-kamp mot Brighton 10. november.

– Manchester United er sett opp med tre søndagskampar på ein dryg månad. Dette er kampar som ikkje blir viste på TV i England og som i utgangspunktet ikkje kan visast hos oss heller, dersom vi ikkje droppar ein «tippekamp», seier fotballsjef i TV 2 Sporten, Eystein Thue.

