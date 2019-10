Solskjær ser lys i tunnelen føre vrient Norwich-møte

sport

Den siste veka har Manchester United-manager Solskjær opplevd at sola skin igjen etter å ha hatt ein grå haust med skadar på skadar blant viktige nøkkelspelarar.

Etter 1–0-sigeren i Europaligaen borte mot Partizan Beograd torsdag var fokuset igjen retta mot søndagens bortemøte mot Alexander Tetteys Norwich.

At fleire spelarar er friskmelde, gjer at Solskjær kan vere meir fleksibel i laguttaket og korleis han vil at United skal opptre.

Mot Partizan starta United med tre mann bakarst. Det same var tilfelle mot Liverpool sist helg. I 2. omgang mot Partizan Beograd var United tilbake til fire mann bakarst.

– Vi har fått Jessie (Lingard) tilbake, og han kan spele i ein trear på midtbanen. Mange av spelarane som var i aksjon torsdag, som til dømes Sergio Romero (har spelt i VM-finale), Marcos Rojo (har spelt i ein trebacklinje i ein VM-finale), Phil (Jones) og Harry (Maguire) spelte semifinale i VM, er vant med ei slik oppstilling. Det er skadesituasjonen som har sett oss i denne situasjonen, men det fungerte ganske bra, sa Solskjær til pressa i Beograd.

Martial viktig

Jesse Lingard og Anthony Martial var tilbake i startellevaren torsdag, men framleis er det uvissa rundt Paul Pogba, Nemanja Matic, Luke Shaw og Axel Tuanzebe.

– Vi jobbar for fullt med å få dei friske, og kanskje vi kan få dei tilbake snart. Eg vil ikkje setje nokon deadline, men det blir forhåpentleg ikkje lenge til, sa Solskjær.

Martial skåra på straffe mot Partizan og fekk med seg eit times spel før han vart bytt ut. Solskjær skrytte av bidraget til franskmannen og meinte at han kan vere med på å skape ein større trussel mot målet til motstandaren dei kommande vekene.

– Vi har ikkje skapt så mykje som vi hadde håpt på, og vi har ikkje scora så mange mål som vi ville ha. No er Anthony tilbake med skåring, og eg er sikker på at du vil sjå oss frå ei anna side med han på laget. Han utgjer ein forskjell, sa han.

Dei raude djevlane reiser til Aust-Anglia og kampen mot Norwich med ein stor dose sjølvtillit i bagasjen. Sigeren på torsdag var lagets første bortesiger på elleve kampar. Solskjær åtvara likevel om at laget må prestere godt for å ta poeng frå eit lag som har slått Manchester City denne sesongen.

Ikkje imponert

Ut over det har derimot ikkje Alexander Tetteys lagkameratar imponert noko særleg, og laget ligg nest sist med sju poeng. Manchester United ligg berre fem plassar høgare på tabellen med ti poeng.

– Då eg så Norwichs første kamp mot Liverpool, så eg eit lag fullt av mot. Dei var tapre og spelte sitt eige spel. Det har gitt dei sigrar mot Manchester City og Newcastle. Dei har ein klar filosofi på korleis dei vil spele.

– Eg håper at vi klarer å stoppe dei. Det er alltid vanskeleg på Carrow Road, men vi er klare og vi har fått nokre spelarar tilbake. Eg fekk heldigvis moglegheita til å byte ut Aaron (Wan-Bissaka) og Antony (Martial) etter 60 minutt ettersom dei har vore ute ei stund. Forhåpentleg vil vi komme med eit utkvilt lag, for vi må levere opp mot vårt beste, skal vi ha nokon som helst sjanse.

