FIS-Kasper: – Vi har nådd ei grense

Den mektige sjefen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) seier at grensa er nådd for kor mange renn som kan arrangerast i ein sesong.

Kasper snakka på eit forum i regi av FIS i Sölden fredag, der det etter planen skal arrangerast verdscupopning i storslalåm for både kvinner og menn laurdag og søndag.

– Vi har nådd ei grense. Ingen tvil om det. Eg er samd i at det har vorte for mange renn, men det er ikkje jobben vår å hindre at dei blir køyrde. Jobben vår er å organisere dei, sa Kasper.

I alt skal det køyrast 44 verdscuprenn for menn i den kommande sesongen. Det tilsvarande talet for kvinner er 41. I tillegg kjem ein blanda lagkonkurranse.

I ein sesong utan verken OL eller VM skal det òg køyrast renn i Kina og Japan i vintermånadene.

