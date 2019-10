Dansk EM-fest i Sverige, Sagosen med Noreg-oppfordring

sport

Nordmenn som ønsker å vere på tribunane når Noreg speler, byrjar å få litt dårleg tid. EM blir spelt med innleiingsgrupper i Trondheim (Noregs pulje), Linz, Graz, Malmö og Göteborg.

Det skal mykje til at Noreg ikkje avanserer til hovudrunden. Heile 80 prosent av billettane til dagane når Danmark spelar, er allereie på danske hender, melder Kvällsposten.

– Her må nordmenn vere raske. Vi ønsker sjølvsagt så mykje støtte som mogleg frå tribunen òg i Malmö, seier Sander Sagosen til NTB.

Raud vegg

Danmark speler gruppespel og hovudrunde i Malmö. I fase to blir sannsynlegvis Noreg ein av motstandarane. Det skal mykje til at ikkje Sverige òg blir med i same beinharde gruppe. – Dette blir nesten som å spele på bortebane, seier Sveriges Kim Andersson.

– Om ein vaknar for seint, kan det vere at ein ikkje får plass i hallen. Det er fantastiske tal vi har rundt billettsalet. Vanlegvis blir det selt 80 prosent av billettane dei siste vekene før meisterskap. Denne gongen er det snudd på hovudet, seier Krister Bergström i arrangementskomiteen.

Vinnaren er allereie Danmark, som kjem til å ha stor støtte frå tribunane i Malmö-arenaen. Der er det er plass til 14.000 tilskodarar.

Det danske laget vann VM på heimebane i januar etter finalesiger over Noreg.

Semifinalar og medaljekampar i EM blir spelte i Stockholm. Datoane for heile EM er 9.–26. januar.

(©NPK)