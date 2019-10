Bikkjeslagsmål om maratonstarten i Tokyo-OL

sport

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) held fast ved at maraton- og kappgangøvingane må flyttast frå hovudstaden og opp til Sapporo på øya Hokkaido der temperaturen normalt er ein del lågare om sommaren.

– Fleirtalet av innbyggarane i Tokyo vil at maraton og kappgang skal arrangerast her, og eg er nøydd til å ta ønsket deira på alvor. Eg er òg samd med dei, seier guvernør i Tokyo, Yuriko Koike.

Ho krev ei skikkeleg forklaring på kvifor IOC har agert som dei har gjort.

– Kven har foreslått dette? spør Koike.

IOC grunngav avgjerda sist veke med frykta for den høge temperaturen som vanlegvis er i Tokyo i månadsskiftet juli – august når OL blir arrangert.

– Vi i IOC var sjokkerte over det vi nyleg såg under VM i friidrett i Doha. Det skjedde i liknande temperatur og luftfukt som vi kan rekne med i Tokyo. Vi vil ikkje at Tokyo skal hugsast for det same som vi opplevde i Doha, sa John Coates, leiar for IOCs koordineringskommisjon.

Coates seier at IOCs avgjerd er endeleg, men det står att å sjå kva som skjer om Tokyo set ytterlegare press på IOC.

I Doha var det så varmt at ei rekke utøvarar fekk store problem undervegs i konkurransane. Ein tredel av kvinnene og ein firedel av mennene braut maratonkonkurransane, og det var ikkje stort betre i kappgang. Mange måtte behandlast av medisinsk personell både undervegs og etter målgang, og enkelte måtte òg fraktast til sjukehus for ytterlegare behandling.

