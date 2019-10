UFC-kjempa McGregor tilbake i januar

sport

31-åringen varsla at han gav seg med MMA (mixed martial arts) i mars, men sa at han returnerer fullt fokusert under ein pressekonferanse i Moskva torsdag.

Kampen skal arrangerast i Las Vegas 20. januar neste år, og sjølv om McGregor veit kven som blir motstandar, så ville han ikkje ut med det.

– Datoen er lagd fast. Det spelar inga rolle kven eg møter.

McGregor har ikkje vore i aksjon sidan i oktober 2018. Då tapte han for Khabib Nurmagomedov. McGregor seier at han ønsker seg ein returkamp mot Nurmagomedov og følgde deretter opp med ei rekke æreskjellande utspel mot den tidlegare motstandaren sin.

McGregor har nok ikkje gløymt det som skjedde i etterkant av den førre matchen. Etter at Nurmagedov hadde vorte utropt til vinnar, hoppa han ut av ringen og angreip McGregor-leiren. McGregor vart òg utestengd og bøtelagd etter å ha bidratt med sitt under tumultane i etterkant.

McGregor er tidlegare UFC-meister i ei rekke vektklassar og har i fleire år vore det største namnet i den barske sporten. McGregor la òg opp i april 2016, men var i ringen igjen berre tre månader seinare.

I heimlandet risikerer McGregor å bli tiltalt for å ha prøvd å ha slått til ein tilfeldig fyr på ein bar.

(©NPK)