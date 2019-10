Triksar for «Kniksen»

sport

125.000 kroner lyder førstepremien i løpet på i år, og løpet er sett i stand for å heidre den 170 centimeter låge driblekongen som var den yngste til å skåre for det norske landslaget då han 17 år gammal netta i den andre landskampen sin for Noreg. Kniksen døydde av hjartesvikt berre 44 år gammal medan han spela fotball med kameratane sine. Han døydde bokstaveleg med fotballskorne på.

Familien til Roald Jensen pleier å vere til stades når travløpet blir køyrt, og i år har løpet vorte ei sportsleg perle med massevis av vinnarkandidatar og hestar frå store delar av Noreg.

Førsteplassar

Ein som tar turen, er Truls Desserud frå Prestfoss i Buskerud. Han har med seg ni år gamle Gigant Invalley, som verkeleg har levd opp til namnet i år med seks førsteplassar og meir enn 600.000 innkøyrde kroner. Det vart triumf på sjølvaste Oslo Grand Prix-dagen på Bjerke.

Han vil gjerne heidre Bergens største fotballegende:

– Eg er ikkje veldig fotballinteressert, men sidan eg kjem frå Buskerud, så er det først og fremst Mjøndalen og Strømsgodset som eg håper på, men det er klart at det hadde vore stort å vinne eit løp som er så viktig for bergensarane, seier Truls Desserud.

Overraska

Han er overraska over at Gigant Invalley har vorte så god som han er:

– No er hesten ni år, og då er gjerne hestane over toppnivået sitt og på hell, men med Gigant Invalley er det motsett. Han har strålande helse, trivst med å trene og elskar å konkurrere. Du ser det på han om han har vunne. Då er han så fornøgd med seg sjølv! Håpet er at han skal leie laurdagens V75-4 frå start til mål. Det er i alle fall plan a, men det er inga krise om det blir løp i rygg, heller. Taktikken tar den faste kusken min Gunnar Austevoll seg av. Han er fødd og oppvaksen i Bergen, så siger i Kniksens æresløp vil nok bety aller mest for han, seier Truls Desserud.

