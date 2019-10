Legane prøver å finne årsaka til Filip Ingebrigtsens mageproblem

sport

Det fortel kommunikasjonssjefen i friidrettsforbundet, Knut Skeie Solberg, til TV 2. Førebels har dei ikkje funne ut nøyaktig kva som har plaga 26-åringen den siste tida.

Ingebrigtsen har slite med magekrampar, noko som mellom anna øydela under 5000-meteren i VM, og dessutan sette ein stoppar for at han kunne delta i Hytteplanmila i helga.

– Filip har vore gjennom ei rekke undersøkingar denne veka. Han blir undersøkt av landslagslege Ove Talsnes og Olympiatoppens lege. Filip og legane treng litt tid før dei har noko meir konkret å melde, seier Skeie Solberg til kanalen.

Problema bekymrar pappa og trenar Gjert Ingebrigtsen.

– Vi kan ikkje dra med oss dette inn i oppkøyringa til neste sesong. Så dette må vi finne ut av så fort som mogleg, har han sagt til TV 2.

Neste veke startar Team Ingebrigtsen oppkøyringa til neste sesong.

