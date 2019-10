Kyrgios med nye verbale angrep mot Casper Ruud

sport

«Hei Casper Ruud, neste gong du har noko å seie, ønsker eg at du seier det rett til meg. Eg er sikker på at du ikkje seier så mykje etter det. Inntil då vil eg heller sjå måling tørke enn å sjå deg spele tennis, kjedeleg som f …», skriv Kyrgios i ei twittermelding i den verbale feiden mellom han og Ruud.

«Men igjen, så skjønner eg at du må snakke om meg for elles vil folk ikkje skjønne at du speler tennis. Lykke til i Milano», avslutta Kyrgios twittermeldinga.

Det var TV 2 som omtalte saka først.

Det som openbert ligg bak tweeten til den australske 24-åringen, er at Ruud fortalde på podkasten «Smash» førre månad at han synest Kyrgios er ein «dritsekk» og at han meiner australiaren burde vore utestengd frå tennisen i lengre tid for åtferda si.

Då dei to møttest i Roma i sommar, vart Kyrgios diskvalifisert etter å ha kasta ein stol og tennisrekkerten sin i grusen.

(©NPK)