Klubb-VM i fotball 2021 til Kina

Fifa-president Gianni Infantino presenterte nyheita på eit styremøte i Shanghai torsdag og sa at det var ei «historisk avgjerd».

Fifas val understrekar den aukande fotballinteressa i Kina og dette arrangement kan vere ein mogleg går for eit framtidig VM-sluttspel i fotball.

Fifas klubb-VM har måtta tole kritikk ikkje minst frå dei europeiske storklubbane, som meiner dei eigentleg ikkje har plass på terminlistene sine til endå ein ny meisterskap.

Eit klubb-VM vil innehalde åtte europeiske storklubbar og gå i Kina frå juni til juli om snaue to år.

Kina var einaste søkar til arrangementet.

Fifa har foreslått at dei 24 deltakande landa skal fordelast slik mellom dei kontinentale forbunda: Europa åtte lag, Sør-Amerika, Asia og Nord- og Mellom-Amerika seks og Oseania eitt lag.

– Det er ei historisk avgjerd for fotballen. Det vil vere ein konkurranse som kvar einaste person, kvart einaste barn, og alle som elskar fotball, vil sjå fram til, sa han.

Fifa-presidenten fortalde i juni at dette nye klubb-VM-et vil generere inntekter på over 456 milliardar kroner (50 milliardar dollar). Infantino presiserte derimot ikkje kor mange meisterskapar det var snakk om, men ei AFP-kjelde har sagt at tala knapt er truverdige.

Den noverande utgåva av klubb-VM inneheld sju lag inkludert regjerande meisterligavinnar. Meisterskapen går i Qatar både i år og neste år.

Golfstaten vil bruke dei to turneringane som ein test på stadionanlegga sine føre VM-sluttspelet i 2022.

Planen om den nye klubbmeisterskapen er, ifølgje Infantino, ein barndomsdraum som har gått i oppfylling. Fifa-styret gav klarsignalet sitt til arrangementet i mars trass i motstand frå Uefa og dei mektige europeiske klubbane.

Klubb-VM skal etter planen bli arrangert kvart fjerde år og erstatte kontinentcupen som fram til no har vore testarrangement føre eit VM-sluttspel.

