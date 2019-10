Fleire jenter til idretten: – Svært gledeleg

sport

Tal frå Norges idrettsforbund (NIF) viser at kvinnene samla sett står for to tredelar av nyrekrutteringa, og totalt er kvinnedelen oppe i 41,2 prosent blant dei som driv aktiv idrett. Tala samanliknar medlemmer i dei ulike idrettsforbunda frå 2012 og fram til 2018.

Auken dei siste seks åra er spesielt markant i Norges idrettsforbunds prioriterte målgrupper, som er jenter frå seks til 12 år. Der er auken på 24.530 nye jenter mot 7133 gutar. For jenter i alderen 13–19 år er auken på heile 9799 jenter, medan hos gutane er det ein nedgang på 66, viser tal frå Nøkkeltallsrapporten.

Jenter 6–19 år, ei viktig målgruppe

Idrettspresident Berit Kjøll er svært glad for den positive medlemsutviklinga i norsk idrett dei siste seks åra.

– Det er svært gledeleg at medlemsutviklinga er positiv for norsk idrett. Dette viser at idrettsrørsla er relevant for fleire enn nokon gong. Samtidig er det spesielt hyggeleg at den største tilveksten kjem frå jenter i aldersgruppene 6–12 år og 13–19 år. Dette er ei svært viktig målgruppe for oss, seier idrettspresident Berit Kjøll

Framleis få kvinnelege styreleiarar

Tala viser òg god representasjon av kvinner i styre fram til fylte 50 år, medan det er mannsdominert i dei eldste aldersgruppene. Totalt i idrettsorganisasjonen, idrettsforbundet, idrettskretsar, særforbund, idrettsråd og idrettslag, utgjer kvinnene 36,2 prosent av styresamansetninga.

– Delen kvinner i styre, og ikkje minst i styreverv i norsk idrett, er framleis for låg, spesielt i idrettslaga. Her må vi halde fram det gode arbeidet for å motivere fleire kvinner til å delta i styrearbeid, seier Kjøll.

