Stöckl utfordra hopparane: – Mange var ganske lange i ansiktet

Austerrikaren har sett skihopparar stå på berr bakke etter karrieren er ferdig, enten han har vore lang og innhaldsrik eller langt kortare enn utøvaren sjølv hadde sett for seg. Austerrikaren brenn for at ikkje fleire skal hamne i same situasjon.

– Skihopping er ikkje som enkelte andre idrettar der du tener så mykje medan du held på at du ikkje treng å jobbe etterpå, seier han til NTB.

Daniel-André Tande og resten av landslagshopparane er pålagt å ta noko trenarutdanning gjennom Skiforbundet, men Stöckl legg ikkje skjul på at han gjerne skulle sett fleire kombinere idrettssatsinga med andre former for studiar òg.

Mangel på tid er inga unnskyldning.

– Skihopping er ein idrett med høg intensitet på trening, men over ein veldig kort periode samanlikna med uthaldsidrett der mengde er heilt avgjerande. Skihopparar har god tid, altså. Dei har god tid mellom øktene, frå konkurranse til konkurranse eller på reise, til å ta ei bok og lese, seier austerrikaren engasjert.

Augeopnar

No får hoppmiljøet bistand utanfrå til å rette merksemda mot framtidsutsiktene for utøvarane etter at karrieren er over. Nyleg vart det inngått ein sponsoravtale med bemanningsselskapet Eterni, som mellom anna skal hjelpe Daniel-André Tande og resten av profilane med karriererettleiing.

Tande innrømmer at han i større grad enn tidlegare rettar blikket framover mot tida som «hopp-pensjonist».

– Eg byrjar å nærme meg eit stadium der eg er meir og meir klar for å tenke på livet etter idretten. Det har vore mange år der eg ikkje har tenkt på det i det heile, og kvar tanke på det har vore demotiverande, men det siste året har eg tenkt på kva eg kunne gjort, og om eg skulle tatt nokre studiar ved sida av, seier han til NTB.

Kongsberg-guten har lagt fleire sesongar prega av skadar bak seg. I fjor vart han i tillegg alvorleg sjuk. Det var ein augeopnar.

– Det er ikkje nødvendigvis sikkert at alt blir heilt bra etter ein sånn sjau. Først då byrja eg å tenke litt på det, seier han.

På spørsmål om kva som kunne vore interessant å gjere etter karrieren, svarer lysluggen:

– Ingeniør. Det eller handverkar av noko slag. Gjere noko fysisk.

Lange i ansiktet

Tandes tankar rundt eiga jobbframtid er musikk i landslagssjef Stöckls øyre. Ei landslagssamling i Spania for nokre år sidan avdekte at fokuset på den slags ikkje var det største blant elevane.

– Eg tok ein runde med gutane og spurde «kva gjer du om du skader deg no og frå i morgon ikkje kan fortsette karrieren din?». Då var det mange som var ganske lange i ansiktet, seier austerrikaren.

– Dei hadde ikkje tenkt på det?

– Nei. Du tenker ikkje på det medan du held på. Du er kanskje i form og gleder deg til sesongen. Men dei må faktisk byrje å tenke at det kan skje. Kanskje kjem det ein korsbandskade, eller kanskje er dei ikkje gode nok. Så er det slutt. Det kan skje neste veke.

Veteranen Anders Fannemel mistar heile kommande sesong nettopp som følgje av ein korsbandskade.

– Eg trur situasjonar som oppstår, som han med Fannemel, gjer noko med utøvarane. Dei byrjar å tenke. Det er ein positiv ting ut av det negative som har skjedd, seier Stöckl.

Meir enn berre skihoppar

Døme på utøvarar som har kombinert toppidrettssatsinga med skulegang er det sjølvsagt fleire av. Den beste kvinnelege skihopparen i verda, Maren Lundby, er eitt. Tidlegare storhoppar Anders Bardal har gått frå lange svev i hoppbakken til bankjobb.

– Bardal tok utdanning medan han heldt på. Det er det beste dømet. Sjå på han. Alt er i orden. Heilt perfekt. Han vann verdscupen samanlagt, så det er fullt mogleg. Ferdig snakka, seier Stöckl om trønderen.

Han er samtidig opptatt av at utøvarane ikkje kan bli pålagd studiar.

– Vi kan ikkje tvinge nokon til å ta utdanning, men vi kan i alle fall seie det ofte nok, smiler landslagssjefen, som vil at utøvarane hans skal definere seg mot meir enn berre ein skihoppar.

– «Kva hadde eg vore utan skihopping?». Er det nokon som seier det, har vi som system gjort noko feil, seier han.

Hoppsesongen blir innleidd med NM i liten bakke i Midtstuen kommande helg.

