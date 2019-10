Spanias fotballkvinner vil streike for lønn og arbeidstid

sport

Nyheitsbyrået AP melder at organisasjonen til spelarane AFE og arbeidsgivarsida ikkje har komme til semje i spørsmålet om lønn og arbeidstid.

Tysdag møttest 200 spelarar i Madrid og over 90 prosent stemte for å gå til streik. Han vil truleg starte 16. november, ifølgje David Aganzo i AFE

Forhandlingane om ein kollektiv avtale har gått føre seg i heile år. Ifølgje The Guardian dreier det seg i første rekke om omfanget av deltidskontraktar. Spelarane ønsker lønn for 30 timar per veke, medan arbeidsgivarane skal ha tilbode å betale for 20 timar.

I tillegg har AFE kravd at minimumslønna skal aukast frå 160.000 til 200.000 kroner per år.

– Vi er fotballspelarar 24 timar i døgnet, 100 prosent av tida. Vi måtte gå til dette drastiske tiltaket. Vi må sikre framtida vår, seier Ainhoa Tirapu, som er kaptein på Athletic Bilbao.

Caroline Graham Hansen er ein norsk profil på kvinnesida i spansk fotball. Ho slepp å kjempe for ei minimumslønn på 200.000 kroner. Ifølgje NRK får ho seks millionar kroner over to år som profesjonell spelar i Barcelona.

Graham Hansen signerte for den katalanske klubben i mai i år. Til VG ville ho ikkje stadfeste millionlønna, men ho innrømte at ho ville få betre vilkår enn i tyske Wolfsburg.

(©NPK)