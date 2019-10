Solskjær heldt rasismemøte med spelarane før kampen i Serbia

sport

Før bortemøte med Partizan Beograd i europaligaen torsdag snakka nordmannen med laget sitt om kva dei skal gjere dersom spelarar blir utsette for rasisme. Temaet har vore heitt den siste tida, mellom anna etter episoden der EM-kvalifiseringskampen mellom Bulgaria og England vart stoppa to gonger etter tilrop frå tribunen.

– Etter det som skjedde i Bulgaria, har vi hatt eit møte med gutane. Vi har gått gjennom protokollen, sa Solskjær på pressekonferansen på onsdag, ifølgje VG.

Blant United-spelarane som tok ordet, var Harry Maguire og Marcus Rashford. Begge var med og spelte den nemnde Bulgaria-kampen.

I forkant av kampen har Partizan gitt klar beskjed til supporterane sine. Klubben har spelt dei to siste kampane sine i turneringa med berre barn på tribunen på grunn av rasisme frå tilskodarane tidlegare.

– Eg forventar at alt skal gå for seg i god sportsånd. Vi er klar over kva for problem vi har hatt tidlegare, men dette blir ei feiring av fotballen, så eg forventar ingen slike problem, sa trenar Savo Milosovic ifølgje VG.

