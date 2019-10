Russlands antidopingsjef ut mot eigne styresmakter: – Det er tragisk

sport

Jurij Ganus, som leier Russlands antidopingbyrå RUSADA, gir eigne styresmakter i landet skulda for å ha overlevert manipulert materiale frå eit dopinglaboratorium i Moskva. Han trur dette kjem til å få langvarige konsekvensar.

– Det er tragisk, og det får fatale konsekvensar både for den noverande og neste generasjonen av russiske idrettsutøvarar, seier Ganus i eit intervju med AFP.

Han er førebudd på at russiske toppidrettsutøvarar ikkje får delta «fullt ut» i OL i Tokyo, og han ser for seg at dette vil halde fram.

– Eg trur dette òg vil vere tilfelle i vinter-OL i Beijing (i 2022), seier Ganus, som meiner dette òg vil ramme andre idrettsarrangement i russisk regi.

I vinter-OL i 2018 fekk berre enkelte russiske utøvarar delta etter invitasjon frå IOC. Dei fekk ikkje konkurrere under eige flagg.

Manipulerte data?

RUSADA-sjefen tar bladet frå munnen i ei omfattande dopingsak som skakar idretten både i Russland og globalt.

I september bad Det internasjonale antidopingbyrået WADA om ei forklaring frå Russland om forskjellane i elektroniske data frå ei rekke dopingprøvar frå Moskva-laboratoriet. Det er sterk mistanke om at enkeltutøvarar sine prøvar har vorte «redigert».

Idrettsminister Pavel Kolobkov lova openheit og sa at Russland har svart på 31 spørsmål frå WADA som gjeld dei påstått manipulasjonane.

WADAs komité som undersøker opplysningane om manipulasjon skulle onsdag etter planen møte ekspertar som har undersøkt dataa og Russlands forklaringar.

Må rydde i eige hus

Men Ganus seier no at han trur at omfanget av datamanipulasjonen er så stort at forklaringane til idrettsministeren ikkje held.

– Dette er svært alvorleg. Russland kan ikkje halde fram med dei gamle metodane sine, som berre har gjort dopingkrisa verre, seier Ganus.

Han avviser russiske skuldingar om at mistanken om datamanipulasjon i statleg regi kjem av vestleg propaganda.

– Russland må få orden i eige hus, vi må slutte å tru at dette kjem av vesten, seier Ganus, som krev nye hovud til å leie idrettsorganisasjonane, inkludert utskifting av idrettsminister.

Han seier han i kampen for ein rein russisk idrett håper på støtte frå president Vladimir Putin.

