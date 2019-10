Noreg J17 sikra gruppesiger i EM-kvalifiseringa med storsiger

sport

Byåsen-spelaren Karoline Nagelhus Hernes scora hat-trick då Noreg vann stort for tredje gong i gruppespelet. Synne Amdahl Brønstad frå Steinkjer og Stabæks Iris Omarsdottir stod for dei to andre måla for Noreg.

Både Noreg og Slovenia var klare for eliterunden i EM-kvalifiseringa før kampen på onsdag. Med sigeren enda Noreg opp med full pott i gruppa si og ein imponerande målskilnad på 22–0.

I elitegruppa skal 28 lag kjempe om sju plassar i sluttspelet neste år i Sverige.

Noreg opna kvalifiseringa med 12-0-siger over Færøyane. Deretter vann dei 5–0 over Aserbajdsjan før dei følgde opp med siger med same siffer onsdag.

