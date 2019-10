Hardarson forlenger med Start

sport

– Vi er veldig glade for at Joey ønsker å halde fram den jobben han har starta på. Måten han kom inn som hovudtrenar i ein ekstremt spesiell situasjon var utruleg viktig for klubben, og han og resten av trenarteamet har vist at dei jobbar svært godt og systematisk for å utvikle laget vidare gjennom sesongen. Vi synest vi har komme eit godt stykke på veg mot den stabiliteten vi ønsker i klubben og at Joey fortener mykje av æra for det, seier sportsleg leiar i Start, Tor-Kristian Karlsen, til nettsida til klubben.

– Det er først og fremst ei stor ære å få halde fram i jobben. Så er det ei stadfesting på at vi i teamet har gjort ein god jobb, seier Hardarson.

Start kjempar i toppen i 1. divisjon om opprykk til eliteserien. Laget ligg på tredjeplass tre poeng bak Sandefjord på andreplass i kampen om direkte opprykk.

Det står att tre serierundar.

