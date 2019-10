Zuccarello tilbake i trening – kan bli speleklar tysdag

sport

Nordmannen har gått glipp av Minnesota Wilds siste fire kampar. Nordmannen er ute med ein skade «i underkroppen».

Men måndag var Zuccarello tilbake på trening og skal vere aktuell for kampen på tysdag mot Edmonton Oilers. Det skriv Michael Russo, NHL-journalist for The Athletic. Han hevdar Zuccarello skal snakke med trenarteamet på tysdagen og at nordmannen ønsker å spele.

– Klar om eg blir spurd

For å gjere det må han bli fjerna frå «injured reserve»-lista han vart sett på laurdag.

Han inneber at klubben kan hente opp ein erstattar frå farmarlaget og at Zuccarello ikkje kan spele dei neste sju dagane. Så lenge han står på lista er han uaktuell for dei neste to kampane, men nordmannen kan bli tatt bort frå lista dersom han er frisk.

I eit intervju på klubbens Twitter legg heller ikkje nordmannen skjul på at han ønsker å spele oppgjeret på tysdag (natt til onsdag norsk tid).

– Det er ikkje opp til meg, men vi spelarar er klare om vi blir spurde, seier nordmannen.

Saknar miljøet

Å sitje på sidelinja er ikkje noko nordmannen trivst med.

– Eg ønsker berre å vere i garderoben og vere ein del av det. Kvar gong du er skadd, er du på ein måte på utsida. Det er ei kjensle ingen liker, seier Zuccarello vidare.

32-åringen står førebels utan målpoeng i den nye klubben sin. Minnesota Wild står med to sigrar og seks tap så langt i sesongen og ligg nedst i avdelinga si. Søndag fekk dei ein opptur mot Monreal Canadiens. Han kan bety mykje, trur Zuccarello.

– Det er alltid tøft når ein ikkje vinn kampar. Eg har vore del av det mange gonger før. Eit år trur eg vi hadde éin siger og sju tap på dei første åtte og enda likevel i Stanley Cupfinalen. Det handlar om sjølvtillit. Ein kunne sjå det på sjølvtilliten no, ein siger gjer mykje, seier «Zucca».

