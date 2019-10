Ruud innfridde «årets mål», møter dei største talenta i verda

sport

Åtte av dei aller største tennistalenta i verda under 21 år møtest i Next Generation ATP Finals i den italienske motehovudstaden. Sju av spelarane får plass i turneringa som følgje av prestasjonane sine denne sesongen, medan nummer åtte blir gitt billett gjennom eit wildcard.

Casper Ruud er inne på lista over spelarane som er kvalifiserte for turneringa. Det stadfestar ATP-touren på nettstaden sin tysdag.

20-åringen frå Snarøya er jublande glad over billetten.

«Årets mål er i dette augneblink innfridd», skriv Ruud på Facebook-sida si.

Turneringa i Milano blir spelt over fem dagar. Ho blir innleidd med spel i to grupper, før fire spelarar deretter held fram til semifinale- og finalespel.

Det er tredje året på rad at dei beste spelarane i verda under 21 år møtest til dyst. Casper Ruud har ikkje tidlegare klart å kvalifisere seg for turneringa som har ein samla pengepremiepott på 1,275 millionar dollar.

Den norske tennisprofilen har ein strålande sesong bak seg. På den siste verdsrankinga er han nummer 61. Tidlegare denne sesongen var han heilt oppe på 54.-plass. Det er så langt karrierebeste.

