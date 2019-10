NFF og Redd Barna tar grep for å forhindre overgrep i barnefotballen

sport

– Idretten er ein viktig arena der barn og unge møter vaksne tillitspersonar som dei kan søke hjelp frå, men også ein arena der barn dessverre kan bli utsett for seksuelle overgrep. Derfor er det gledeleg at NFF tar dette på alvor og styrker arbeidet med å gjere barn og unge trygge på trening, seier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i ei pressemelding frå NFF.

Redd barna har saman med NFF utvikla kurset «Trygg på trening med Redd Barna» til bruk for medlemsklubbane i NFF. Målet er å gjere dei vaksne oppmerksame på korleis dei kan førebygge og avdekke overgrep mot barn.

– Eit av dei viktigaste verktøya vi kan gi dei vaksne er kunnskap om kva dei skal sjå etter for å avdekke overgrep, og kva dei skal gjere ved mistanke om at eit barn blir utsett for skadelege handlingar. Erfaringa vår er at når dei vaksne er trygge blir barna trygge, siger Lange.

Kvart år deltar rundt 370.000 gutar og jenter i fotballaktivitet. Klubbane, som i all hovudsak er tufta på frivillig arbeid, treng meir kompetanse på dette området, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

– Barna skal vere trygge i eit godt sosialt fellesskap i fotballen. Det er prioritet nummer éin og noko vi alltid har tatt på alvor. Samtidig er seksuelle overgrep mot barn eit stort samfunnsproblem, og det er derfor naivt å tru at det ikkje finst i fotballen og idretten, seier Bjerketvedt.

(©NPK)