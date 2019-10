Kjetil Jansrud vil setje «uslåeleg» rekord i mesterskapsfri sesong

sport

Når alpinsesongen brakar laus til helga markerer det starten på ein sesong heilt fri for meisterskap. Men dei norske utøvarane finn ingen problem med å motivere seg, sjølv om det ikkje skal kjempast om verken VM- eller OL-medaljar.

– Jobben vår er i verdscupen, og eg har lyst til å få super G-kula tilbake til Noreg, seier Kjetil Jansrud

Super G-kula er liksom «den norske kula» og har hamna i norske hender kvart år sidan 2012, med unntak av førre sesong. Då var italienske Dominik Paris overlegen.

Jansrud vann «kula» i 2016/17 og 2017/18-sesongen og trekker fram seg sjølv saman med Aleksander Aamodt Kilde, som dei største norske favorittane til å ta kula heim igjen. Kilde vann kula 2015/16-sesongen.

I tillegg seier 33-åringen at dei har ein stor jobb å gjere i utfor, der dei norske fargane har hamna eit stykke bak.

Vil setje «uslåelig» rekord

– Kitzbühel, seier Jansrud om bakkar som triggar han ekstra denne sesongen.

– Eg har vunne der éin gong og eg har ganske lyst til å gjere det ein gong til, seier han og fortel at han då helst vil vinne Super G i monsterbakken slik at han har vunne dei to gjævaste der.

– Wengen står jo òg att å vinne, så det er mange av dei store klassikarane som er viktige, seier Jansrud og trekker fram ein siste bakke han ønsker å erobre denne sesongen.

– Og så er det Kvitfjell. No har eg hatt ein sesong der eg ikkje har vunne noko på Kvitfjell, og vanlegvis har det vore omvendt, seier Vinstra-guten som har seks sigrar på samvitet i den bakken.

Det betyr at han allereie er «kongen av Kvitfjell», men Jansrud vil ha meir.

– Eg har lyst til å setje ein rekord i Kvitfjell som berre står, ein rekord på fartssida som ingen kjem til å slå nokosinne, det er målet. Det er jo staden min, lokalmiljøet mitt og der eg har vakse opp. Så eg har lyst å gjere den så vanskeleg som mogleg, seier han.

– Litt herleg

Heller ikkje Aleksander Aamodt Kilde har problem med å motivere seg til ein sesong utan VM eller OL.

– Verdscupen er såpass viktig for oss som alpinistar, så det er eigentleg ikkje så stor forskjell frå når det ikkje er meisterskap. Sjølvsagt set vi VM og OL høgt på lista, men når det ikkje meisterskap, er det framleis ein viktig sesong.

– Vi snakkar ranking, vinne renn og ta «kulene». Det er noko vi verkeleg jobbar mot, seier Kilde som fortel at det òg er litt herleg med ein sesong utan meisterskap.

Ikkje favorittar

Verken Jansrud eller Kilde er favorittar når alpinsesongen startar i Sölden. Herrane startar søndag 27. oktober, men då er det storslalåm som gjeld. Det er ikkje den beste disiplinen til fartsgutane, men Kilde ser likevel fram til rennet i den austerrikske byen.

– Eg meiner det er veldig bra å starte der. Ein får ein kickstart på sesongen og moglegheita til å gå gjennom rutinar, vere klar på start og gi full gass. Det gir ein liten indikasjon på kva ein må endrast til renna i Lake Louise, der fartsgutane for alvor startar sesongen.

