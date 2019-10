Granåsen får 180 millionar til ski-VM 2025

sport

Trondheim har ikkje formelt vorte utpeika som arrangør av VM i nordiske greiner i 2025, men trønderhovudstaden er einaste søkar.

Onsdag vart det kjent at Kulturdepartementet gir Trondheim kommune og Granåsen tilsegn om 180 millionar kroner til utbygging av Granåsen skisenter, føresett at ski-VM i nordiske greiner blir lagt til Trondheim.

– Ski er nasjonalidretten vår. Eit VM på ski på norsk jord er ein stort og viktig meisterskap som samlar heile nasjonen. Derfor gir vi eit rekordbeløp til eit enkeltanlegg på 180 millionar kroner. Tilskotet skal gå til opprusting av Granåsen for å sikre at anlegga er moderne og i topp stand, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

I ei pressemelding heiter det at utbygginga av Granåsen vil modernisere anlegget og særleg hoppbakkane, ikkje berre for ski-VM, men for mange år fram i tid.

Trondheim, som arrangerte ski-VM i 1997, søkte òg om meisterskapane i 2021 og 2023, men tapte kampen mot høvesvis Oberstdorf og Planica. No ser det unekteleg lyst ut med tanke på å få meisterskapen i 2025.

Ei avgjerd om arrangørstad vil bli tatt i samband med FIS-kongressen i Thailand i slutten av mai 2020.

Sist Noreg arrangerte ski-VM i nordiske greiner var i Holmenkollen i 2011.

(©NPK)