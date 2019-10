Brækhus skreiv avtale med Hearns selskap – nærmar seg ny storkamp

sport

Den norske verdsmeisteren har skrive kontrakt med selskapet Matchroom Boxing, som blir leidd av den kjente, britiske sportspromotoren Eddie Hearn.

I ei pressemelding skriv Matchroom Boxing at detaljar om Brækhus' første kamp under «banneret» til selskapet vil bli kunngjort snart.

– Eg er veldig stolt over å kunngjere at eg allierer meg med Matchroom Boxing i det neste kapittelet av reisa mi. Eg vil som alltid vere på jakt etter dei største kampane og dei tøffaste utfordringane i ringen, seier Brækhus.

Ho har ikkje gått kamp sidan ho slo Aleksandra Magdziak-Lopes i California i desember. Sidan det har det vore ganske stille rundt 38-åringen som har VM-belta i weltervekt i alle dei fem internasjonale forbunda.

Avtale om fleire kampar

Det er svært sannsynleg at også Brækhus' neste kamp går i USA. Ho bytte trenar i sommar og har mellom anna testa eit knalltøft høgderegime under Abel Sanchez i California.

– Når du trenar så hardt og kjenner at du kjem i så god form som eg er i no, då får du lyst til å gå kamp. Eg håper det ikkje er for lenge til eg kjem meg opp i ringen og får vist kva denne treninga har ført med seg, sa Brækhus til NTB for to månader sidan.

Den ferske avtalen med Matchroom og strøymetenesta DAZN, populært kalla «Sportens Netflix», indikerer at boksedronninga frå Bergen langt frå har gått den siste kampen sin.

– Eg er begeistra over å ønske Cecilia velkommen på laget, og eg gleder meg til framtida. Kvinneboksing står sterkare no enn nokon gong, og det kjem nokre store kampar og arrangement dei neste åra som eg forventar at Cecilia blir ein sentral del av, seier Eddie Hearn.

(©NPK)