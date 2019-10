Woodward: – Ingen planar om United-sal

sport

– Glazers er her for å bli, seier Woodward, ifølgje avisa The Guardian.

Det har ei stund vore rykte om at den saudiarabiske prinsen Mohammad bin Salman ønsker å kjøpe Manchester-klubben, men skal vi tru Woodward, vil eit sal av klubben ikkje skje, i alle fall ikkje i næraste framtid.

Glazer-familien har vore inne på eigarsida i 15 år etter at Malcom Glazer og sønene hans kjøpte den engelske storklubben for 9,5 milliardar kroner.

Allereie i fjor starta rykta å gå: bin Salman ønsker å kjøpe klubben frå amerikanarane. Og rykta har blussa opp igjen dei siste vekene. Den saudiarabiske kongefamilien er den rikaste familien i verda og skal vere villig til å bla opp heile 40 milliardar kroner for å ta over klubben.

No seier Woodward at Glazer-familien ikkje ønsker å selje klubben, og at det heller ikkje er komme inn noko bod.

– Basert på kva eg veit, er Glazer-familien inne langsiktig. Når det gjeld eit bod eller moglege kjøparar, er det så vidt eg veit, ingen diskusjonar.

– Gjelda vår er langsiktig, og lik som hos andre fotballklubbar. Det er eit fast beløp i ein bestemt periode slik at det blir rimeleg å betene. Det svarer til i underkant av to prosent av dei årlege inntektene våre kvart år, så det har eigentleg ingen påverknad på oss, seier Woodward ifølgje avisa.

(©NPK)