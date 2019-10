Klopp meiner Solskjær forsvarte seg til eitt poeng

sport

– I år, i fjor, og året før der. Dei berre forsvarer seg. Det er ingen kritikk, det er berre fakta, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports etter at laget hans berga eitt poeng på tampen av storkampen i Manchester søndag.

Manchester United tok leiinga ved Marcus Rashford i første omgang, men Adam Lallana sette inn utlikninga fem minutt før full tid.

Klopp gav i intervjua etter kampen klart uttrykk for at han ikkje var imponert over korleis heimelaget gjennomførte kampen.

– Når ein tenker på Manchester United – Liverpool, tenker ein at det er ein kamp der begge prøver, men sånn er det ikkje. Vi prøvde, sa tyskaren til TV-kanalen.

Klopp har tatt med Liverpool til Old Trafford fem gonger, men har framleis til gode å reise heim med alle poenga.

– Skuffande

Liverpool hadde 68 prosent ballinnehav i kampen på søndag. United hadde 32 prosent, den lågaste prosenten United har hatt på Old Trafford sidan 2003/04-sesongen, ifølgje Sky Sports.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er ikkje samd med Klopp om den defensive tilnærminga deira til kampen.

– Vi sette opp eit lag til å angripe, vere aggressiv og skape sjansar. Og eg synest vi gjorde nettopp det, sa nordmannen til Sky Sports etter kampen.

– Det er skuffande at vi slepper inn mål mot slutten, det var eit enkelt mål. Ja, vi forsvarer oss mykje i andre omgang, men å sleppe inn ein crossball som går gjennom femmeteren er skuffande, sa han vidare.

– Kan snu sesongen

1-1 gjer at Liverpool gjekk på sitt første poengtap denne sesongen. Gjestene leier Premier League med sine 25 poeng, seks meir enn Manchester City.

– Vi tar med oss poenget. Det er mykje betre enn ingen poeng, men det kjennest ikkje som vi vann noko. Men vi tapte heller ingenting. Det var berre eitt poeng, no går vi vidare, sa Klopp.

Manchester United ligg på 13.-plass med 10 poeng etter ni rundar, den svakaste ligastarten av klubben i Premier League-æraen.

– Kanskje dette vil snu sesongen for oss. Gutane er skuffa fordi vi føler vi burde ha vunne. Og det er eit godt teikn for ein manager, å sjå gutane verkeleg er skuffa etter å ha tatt eitt poeng mot Liverpool, sa Solskjær.

