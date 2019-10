Pogba og Zidane møttest i Dubai, Solskjær bryr seg ikkje om fotografiet

sport

Det er avisa The Mirror som skriv om møtet mellom dei to franskmennene, og dermed får spekulasjonane om eit klubbskifte nytt påfyll. Zidane har ikkje skjult interessa si for landsmannen Pogba. Så seint som i sommar var det ein gjengangar.

– Her er vi i gang igjen, sa Manchester United-manager Solskjær på pressekonferansen på fredag då Dubai-bildet vart eit tema.

– Paul ønsker å vere her hos oss. Vi planlegg på sikt med han. Det er slik det er å vere United-spelar. Eg har ikkje noko problem (med bildet) i det heile.

Solskjær likte ikkje at Zidane «flørta» openlyst med Pogba. Bildet frå Dubai er tatt ein av dei siste dagane og viser dei to i samtale ved bassengkanten på eit hotell. Pogba er for tida skadd og har trena alternativt i Dubai den siste tida. Ifølgje The Mirror var Zidane i same område i samband med ein sportskonferanse.

United har vore klar på at Pogba blir i klubben. Han kjem til å vere sakna i heimekampen på søndag mot Liverpool. Der møter United Jürgen Klopps sigersmaskin. Liverpool har vunne 17 strake Premier League-kampar.

