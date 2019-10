Kong Harald til Old Trafford, skal sjå Manchester United–Liverpool

sport

Det stadfestar klubben overfor VG. Kong Harald skal vere Solskjærs gjest, og dei to skal òg møtast etter kampen.

Kongen har tidlegare uttalt at han følgjer ein engelsk klubb litt ekstra. Det er Tottenham. Kong Harald er svært idrettsinteressert og har som aktiv deltatt i VM og OL i segling fleire gonger.

Liverpool kan ta sin 18. strake siger i Premier League. Det vil i så fall tangere Manchester Citys rekord.

Solskjær har hatt store skadebekymringar i det siste. Paul Pogba er definitivt uaktuell søndag. Sannsynlegvis gjeld det same for målvakt David de Gea.

Solskjær kom til pressekonferansen med eit smil om munnen. – Vi får sjå kven som er klare søndag. Nokre av gutane er akkurat tilbake etter skadar. Eg kan ikkje seie noko konkret no. Vi får sjå korleis dei handterer dei siste treningsøktene, sa Solskjær.

Etter kvart medgav han at de Gea «mest truleg ikkje spelar», men at skaden hans ikkje er «så ille som først antatt».

Det er venta at Anthony Martial og Aaron Wan-Bissaka blir tilgjengelege. Jesse Lingard og Luke Shaw er langt meir tvilsame, ifølgje engelske aviser.

– Dette er ein perfekt kamp for oss. Vi håper vi kan gi fansen noko å glede seg over. Stemninga her er god. Liverpool-kampar er alltid noko stort. Skårar du sigersmålet der, vil du vere med i Uniteds historie for alltid, sa Solskjær.

«Mou» tilbake

– Vi har kanskje tatt nokre avgjerder som skader oss på kort sikt, men vi veit det vil hjelpe oss på sikt. Det er ein del av planen, sa nordmannen.

I oktober 2011 tapte United heile 1–6 heime for byrival City. Det er klubbens verste heimetap i nyare tid og første gong med seks baklengsmål på Old Trafford sidan 1930.

United kan ikkje få eit betre høve til å snu ein veldig tung trend. Ni poeng etter åtte kampar betyr den verste ligastarten på 30 år. Solskjær har berre fem sigrar på dei 23 siste kampane i ulike turneringar.

For ti månader sidan mista José Mourinho jobben i United. Det skjedde rett etter eit tap (1–3) for nettopp Liverpool.

Sky Sports satsar stort i samband med kampen på Old Trafford. Mourinho er dratt inn som ein av fleire studioekspertar i ei sending som startar halvannan time før avspark.

For United ventar snart fire strake bortekampar der den første blir spela torsdag: Partizan Beograd (Europaligaen), Norwich, Chelsea (ligacupen) og Bournemouth.

