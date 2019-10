Solskjær om United-krisa: – Eg mistar ikkje nattesøvnen

sport

I eit intervju med tidlegare lagkamerat og Sky Sports-ekspert Gary Neville opnar Solskjær opp om utfordringane han står i, spelarlogistikk og planane for framtida.

Manchester United er inne i ein frykteleg tung periode og ligg på 12.-plass i Premier League – langt frå der Solskjær og leiinga ønsker å vere. Raudtrøyene har ikkje vunne ein bortekamp sidan 3–1-sigeren over Paris Saint-Germain i mars og står med elleve strake kampar utan siger. I same periode har United fem sigrar, tre uavgjort og fire tap på eige gras.

I intervjuet får Solskjær mellom anna spørsmål om korleis han personleg taklar alt som skjer i klubben om dagen.

– Du kjenner meg, eg liker ikkje å tape kampar. Men eg veit òg at denne klubben vil slå tilbake. Etter to stygge tap borte mot West Ham og Newcastle er det ganske lenge sidan vi har vunne på bortebane. Det påverkar oss, men eg mistar ikkje nattesøvnen. Ein ser fram til neste kamp. Eg er optimist, og eg vil heller vere optimist og ta feil, enn å vere pessimist og få rett, seier kristiansundaren.

– Rett struktur

Sjølv om media rundt om i Fotball-Europa spekulerer i at Solskjær skal erstattast, seier nordmannen at han ikkje treng nokon forsikringar frå klubbleiinga rundt eiga framtid.

– I alle samtalane eg har hatt med eigarane og med Ed Woodward (direktør), har det vore klart at eg har ein treårskontrakt. Vi planlegg langsiktig. Eg har fått jobben, og om du taper ein kamp eller to, sit du ikkje og ventar på ein telefon med ei forsikring.

– Vi starta med ein plan, og vi har ein rekrutteringsplan på plass. Eg er 100 prosent sikker på at strukturen her er rett, for det er alltid manageren som har siste ord, seier Solskjær.

Tabbe?

Han reinska godt opp i spelarstallen i sommar, men fekk ikkje så mange nye spelarar inn. I etterkant har Solskjær i enkelte høve følt at han kanskje ikkje burde ha sleppt Romelu Lukaku og Alexis Sánchez til Inter utan å erstatte dei.

– I enkeltkamper tenker du at du kunne hatt nokre ekstra spelarar med erfaring. Alexis og «Rom» er målskårarar og gode spelarar, men vi gjorde dei avgjerdene på eit tidspunkt, og det var rette avgjerder, seier United-sjefen og kjem med ein antydning om at dei to nemnde spelarane ikkje ville ofre alt for United.

– Det er den einaste måten å sjå det på. Alle spelarane her ønsker å gi alt for klubben og for drakta. Det er ein viktig ting.

Må lette skadekrisa

Solskjær har vore særs uheldig på skadefronten i haust. Inn mot oppgjeret i helga mot Liverpool tel skadelista ti mann, men enkelte av dei kan rekke kampen. Manageren trur det blir avgjerande for å snu den vonde trenden.

– Først og fremst skal vi gjere ein stor jobb på treningsfeltet. Men eg trur det blir ein nøkkel å få spelarar tilbake frå langtidsskadar. Det vil sjølvsagt ta tid å få dei 100 prosent klar igjen, seier han.

Paul Pogba og David de Gea er blant spelarane som mistar Liverpool-kampen.

(©NPK)