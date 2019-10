FFK-festen utsett igjen, naboen kan rykke opp etter lokaloppgjeret

sport

Per-Mathias Høgmo vart tilsett som hovudtrenar før 2018-sesongen, men FFK klarte ikkje å rykke opp. Den tidlegare norske landslagstrenaren valde å ikkje halde fram. Bjørn «Bummen» Johansen kom inn i vinter med Høgmo som sportsleg leiar i halv stilling.

Søndag slo FFK topplaget Stjørdals Blink med 3–2 borte. Det gjorde at Kvik Halden tok over tabelltoppen to rundar før slutt.

FFK kan framleis rykke opp, men det er snakk om moglegheiter på promillenivå. Både Blink og Kvik må tape sine to siste kampar. FFK har i tillegg mykje dårlegare målskilnad enn dei to konkurrentane.

Avdelingsvinnaren rykker direkte opp, medan toaren får sjansen i kvalifisering.

Skulle Kvik rykke opp, vil FFK ha to Østfold-klubbar over seg i seriesystemet. Sarpsborg er i Eliteserien.

– Avtalen min gjeld ut året, ja. Men eg ønsker ikkje å skape nokon spekulasjonar, og vegen vidare må takast internt i klubben først, sa Høgmo til Fredriksstad Blad for vel ei veke sidan.

Kampen på laurdag var tenkt som ein FFK-fest på veg mot comeback i 1.-divisjon. I staden kan den ende i fest for Kvik som held til snautt tre mil unna Fredrikstad.

– Stadion tar 12.500 tilskodarar, men den eine tribunen er stengd, og vi har ingen tankar om at det må endrast, seier dagleg leiar i FFK, Joachim Heier, til NTB.

– Sidan kampen er lite viktig for vår eigen del og kampstart er klokka 13.00 på ein laurdag, så går nok ikkje folk mann av huse. Det vil sikkert vere litt interesse frå Halden, men totalt sett forventar vi ikkje eit veldig stort tilskodartal.

(©NPK)