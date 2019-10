Elton John: – Watford kan ha redda livet mitt

sport

72-åringen, mellom anna kjent for dei spesielle kostyma sine på scena og hittar som «Rocket man» og «Goodbye Yellow Brick Road», var ved to høve styreformann i Watford gjennom sine over 20 år i klubben.

I den nye sjølvbiografien «Me» skriv han mellom anna om kjærleiken til klubben, og at han kan ha vore med på å redde livet hans. Popstjerna var med på reisa då klubben reiste seg frå botnsjiktet av dåverande 4. divisjon til å bli nummer to i den toppdivisjonen i 1982/83.

«Eg var styreformann i den verste perioden i livet mitt. År med avhengnad og ulykke, feilslåtte forhold, dårlege økonomiske avtaler, rettssaker og ei uendeleg uro» … «Gjennom alt dette var Watford ei konstant kjelde til lykke», skriv showmannen.

«Dersom eg ikkje hadde hatt fotballklubben, gudane må vite kva som hadde skjedd med meg. Eg overdriv ikkje når eg seier at eg trur Watford kan ha redda livet mitt», skriv han vidare.

Erta av kongehuset

«Av openberre grunnar er det bitar frå åttitalet eg ikkje hugsar, men kvar einaste Watford-kamp er som brent inn i minnet mitt», røper Elton John òg i boka.

Han trekker mellom anna fram då Watford, den gong i 3. divisjon, slo Manchester United ut av ligacupen på Old Trafford.

«Avisene, som normalt ikkje brydde seg om å skrive om Watford, kalla dei 'Elton Johns Rocket men' neste morgon», skriv han om kampen.

Rockestjerna skriv òg at han har fått noko tyn for lidenskapen sin til Watford på 70-talet – mellom anna frå det engelske kongehuset, nærare bestemt av Prince Phillip, ektemannen til dronning Elizabeth II.

Elton John budde på det tidspunktet nær Windsor Castle og køyrde sin Aston Martin lakkert i Watford-fargane, gul med raude og svarte striper.

«Latterleg. Det får deg til å sjå ut som ein narr. Få det bort, sa Prince Philip», ifølgje boka.

