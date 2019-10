Trenaren til Bulgaria beklagar etter rasisme-episoden

sport

– Eg fordømmer alle former for rasisme, og meiner det er ei uakseptabel åtferd i strid med alle normale former for folkeskikk, seier Balakov og kjem med ei unnskyldning utan atterhald etter EM-kvalifiseringskampen mellom Bulgaria og England måndag.

Kampen vart avbroten to gonger av dommaren i kampen i 1. omgang på grunn av det rasistiske tilropet til publikum mot engelske spelarar. I tillegg viser bilde frå kampen at fleire bulgarske tilhengarar gjorde nazihelsing under kampen.

– Eg meiner denne forma for fordommar bør bli gravlagde djupt i fortida, og ingen burde nokon gong bli utsette for dette, seier han vidare til Sky Sports.

Nasjonalstadion i hovudstaden Sofia var berre halvfullt etter ei UEFA-straff etter rasistiske tilrop mot spelarar i tidlegare kampar.

– Kommentarane mine før kampen, at Bulgaria ikkje har noko problem med rasisme, var basert på at den nasjonale serien ikkje har hatt større problem med dette. Fleirtalet av fansen tar ikkje del i tilropa eller songane, noko eg òg trur var tilfelle i kampen mot England.

– Men ein ting vil eg seie klart og tydeleg: Det har vorte rapportert om tilfelle med rasistiske tilrop på stadion, og eg beklagar inderleg til dei engelske spelarane og andre som føler seg støtt, seier trenaren.

Fire arresterte

Bulgarsk politi har gått til arrestasjon av seks personar mistenkte for å stå bak dei rasistiske tilropa på tribunen i kampen måndag. I tillegg er tre personar ettersøkte.

– Det blir jobba med å identifisere resten av personane som stod bak opptrinnet, opplyser det bulgarske politiet til Sky Sports.

Også Ivelin Popov, kaptein på det bulgarske laget, tar avstand frå handlingane til supporterane og seier han er flau over dei rasistiske tilropa frå fansen. Han konfronterte supporterane i pausen for å få slutt på rasismen frå tribunen.

– Dette må stoppe. I Bulgaria har vi lag som Ludogorets med spelarar frå heile verda, men eg har aldri høyrt om liknande problem i serien. Eg veit ikkje kvifor dei (fansen) gjorde dette, det er mange som føl med engelsk fotball, seier Popov.

Har fått følgjer

Den ubehagelege episoden i kampen fekk allereie tysdag følgjer. Den bulgarske fotballpresidenten valde å gå av som følgje av hendinga i Sofia etter at statsministeren i Bulgaria bad om det.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har dessutan starta ei eiga etterforsking mot det bulgarske fotballforbundet. Det er òg opna sak mot det engelske fotballforbundet etter engelske fans forstyrra avviklinga av den bulgarske nasjonalsongen før kampen.

England vann EM-kvalifiseringskampen 6–0 og er på god veg mot EM-deltaking.

(©NPK)