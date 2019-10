Solskjærs kamp mot klokka etter nye skadar

sport

Når spelarane returnerer til Manchester etter landskampoppdrag dei siste dagane, vil Solskjær måtte bruke tida flittig fram til møtet på søndag mot Liverpool til ei skikkeleg vareoppteljing.

Tysdag vart den allereie lange skadelista endå lengre.

Elleve spelarar er enten definitivt ute eller usikre føre stormøtet søndag. Av desse er det særleg fire nøkkelspelarar som bør vere på plass for at laget i det heile skal ha ein sjanse mot eit Liverpool-lag som har vunne alle kampane så langt i sesongen.

Franskmannen Paul Pogba må bli klar frå sin ankelskade og landsmannen Anthony Martial er sårt trengt i angrepet. Bakarst har Aaron Wan-Bissaka stått fram som den beste av Uniteds defensive spelarar denne sesongen. Også han slit med skade. Målvakta David de Gea bør òg vere tilbake mellom stengene.

Lang skadeliste

Spanjolen er siste på den vonde skadelista etter at han måtte forlate målet i EM-kvalifiseringskampen mot Sverige tysdag kveld. Han sleit med smerter i lysken. Dersom de Gea ikkje kan spele, blir han truleg erstatta av argentinaren Sergio Romero.

Før spelarane drog til landslagsoppdrag, hadde Solskjær ti spelarar ute. Ved sida av Pogda, Martial og Wan Bissaka er òg Luke Shaw, Victor Lindelöf, Jesse Lingard, Phil Jones og Eric Bailly enten ute eller usikre. Alle mangla i troppen mot Newcastle førre runde, viser oppteljinga Manchester Evening News har gjort.

Diogo Dalot starta i Newcastle, men halta av banen i andre omgang. 17-åringen Mason Greenwood måtte melde forfall til Englands U21-tropp dagen etter.

Manchester United har hatt eit godt grep på Liverpool på eige gras dei siste ti sesongane. Det har vorte sju sigrar, to uavgjorte og eitt tap (0-3 i 2013/14).

Mange trur at Jürgen Klopps menn vil øydelegge den statistikken søndag. Liverpool-siger står til 1,7 i odds, medan du får minst fire gonger pengane om du satsar på at Manchester United skal klare å tukte ligaleiaren.

Kor mykje tid har Solskjær?

United har ikkje starta ein sesong dårlegare på 30 år og ligg på tolvte plass i Premier League, berre to poeng unna nedrykksplass. Dette har ført til at presset aukar på Ole Gunnar Solskjær. Ekspertane er likevel usamde om kor mykje tid nordmannen har på å bevise at han kan snu trenden.

Ikkje namngitte kjelder meiner spørsmålet om ei avslutning av trenarjobben kan komme dersom United ryk mot Norwich veka etter Liverpool-kampen, medan mange andre meiner Solskjær uansett vil ha full støtte hos Uniteds eigarar i lang tid framover.

– Klubben trudde aldri i verda at ting skulle vere roseraudt med ein gong. Dei er ikkje naiv nok til å tenke at dette var ein situasjon der han (Solskjær) ville endre ting over natta, sa mangeårig United-spelar Rio Ferdinand til Talksport førre veke.

