UEFA vil etterforske militærhelsing, Tyrkia åtvarar mot dobbeltmoral

Dei tyrkiske landslagsspelarane stilte seg på rekke og gjorde militærhelsing etter å ha utlikna til 1-1 i EM-kvalifiseringskampen mot Frankrike måndag. Fredag skjedde det same i møtet mot Albania.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) forbyr politiske markeringar i samband med kampar og varsla allereie etter Albania-kampen at episoden ville bli sett nærare på. Tysdag kom stadfestinga på at det er oppretta disiplinærstraff mot Det tyrkiske fotballforbundet med utgangspunkt i det som blir omtalt som «potensielt provokativ politisk oppførsel».

Etter Albania-kampen vart det òg lagt ut eit bilde på Twitter-kontoen til det tyrkiske landslaget. Det viste spelarane som gjorde same type militærhelsing i garderoben. Bildet var i tillegg leidd av ein tekst der det kom fram at spelarane «dedikerer sigeren til våre tapre soldatar og martyrar».

Regjeringa inn i saka

I Tyrkia er det vanleg at kjendisar viser støtta si til dei militære styrkane i landet i samband med angrep og under militære operasjonar. Tyrkia starta førre veke ein offensiv mot kurdiskkontrollerte område i det nordaustlege Syria. Det skjedde etter at USAs president Donald Trump vedtok å trekke dei amerikanske styrkane ut av området.

Tysdag uttalte den tyrkiske regjeringa seg om støtta fotballspelarane har vist til soldatane i landet dei siste dagane.

– Eg ber UEFA opptre med atterhald når det gjeld spørsmålet om etterforsking, sa idrettsminister Mehmet Kasapoglu.

Han la deretter merksemda mot at den franske fotballstjerna Antoine Griezmann i juni retta ei militærhelsing mot president Emmanuel Macron på banen. Han vart ikkje straffa i ettertid.

– Dei som var stille om Griezmanns militærhelsing, prøver å forvrenge den fine gesten til landslagsspelarane våre, sa idrettsminister Kasapoglu og heldt opp eit bilde av Griezmanns militærhelsing.

Avstod

Det var rett nok ikkje alle dei tyrkiske spelarane som ville vere med i markeringa mot Frankrike måndag. Det oppstod i sekunda etter scoringan ein oppheita diskusjon mellom Merih Demiral og målskårar Kaan Ayhanute på banen. Sistnemnde gjorde ikkje militærhelsing.

Både Tyrkia og Frankrike har 19 poeng etter åtte kampar i EM-kvalifiseringa. Dei ligg svært godt an til å få plass i sluttspelet for neste år.

