Regelendring blir kanskje òg innført i Noreg: Fotballspelarane kan eige seg sjølv

I 2014 vart det forbod mot at ein tredjepart, altså ikkje spelar eller klubb, kunne ha eigedelar i ein spelar. No har Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) disiplinærkomité konkludert med at spelarar ikkje er å sjå på som ein tredjepart og med det kan forhandle om prosentdelar av ein eventuell overgangssum, skriv Bergensavisen.

– Det gjer at spelarane ved kontraktsavtalar kan forhandle om å få ein prosentdel av den framtidige overgangssummen sin. Du kan sjå for deg at ein spelar vel å spele for ei lågare lønn mot at vedkommande får ein prosentdel av ein framtidig overgangssum. Dette vil vere gjenstand for forhandlingar, seier Espen Auberg, leiar for juridisk avdeling i Norges Fotballforbund (NFF), til avisa.

Om NFF vel å praktisere Fifas avgjerd på same måte står att, då dette er opp til kvart enkelt forbund. No er regelendringa på høyring hos klubbar og interesseorganisasjonane til spelarane. Ei eventuell regelendring kan bli vedtatt i NFFs forbundsstyre etter sesongen, og tre i kraft frå 2020-sesongen.

Interesseorganisasjonen til spelarane, Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso) stiller seg positive til ei eventuell regelendring.

– Vi ser ingen grunn til at vi skal ha særnorske reglar, og vi meiner det er ein fordel at regelverket er likt det internasjonale. Vi bør følgje Fifa her, seier Joachim Walltin, leiar i Niso.

