Svennis fekk smake «Fergie-hårfønar» etter VM-prat

Det var i 2006 at Eriksson kontakta «Fergie» på telefon for å fortelje at han tok ut Rooney til verdsmeisterskapen same år. Spissen hadde slite med ein fotskade i forkant av uttaket.

– Eg skal ta livet av deg. Du er ferdig, var responsen frå Ferguson, ifølgje Eriksson.

Det seier svensken i eit intervju med avisa The Times referert av Daily Mail.

– Det fascinerande var at dette skjedde sju om morgonen eller tidlegare. Det var nesten alltid slik med han når han var sint. Eg høyrde aldri «Hallo Sven, korleis har du det?».

Eriksson har rykte på seg for å vere svært roleg. Han vart kalla Mr. Iceman under delar av sin karriere og fekk innimellom kritikk for sin rolege veremåte på benken under kampane.

Men etter Fergusons utblåsing, svarte Eriksson med «Dra til helv … Kva er i vegen med deg?».

Ferguson hadde ein lang og svært suksessrik karriere som Manchester United-manager. Han vart òg kjent for å bruke den såkalla hårfønaren. Det var når han verbalt lét spelarar eller andre får ein omgang.

Eriksson fekk England-jobben og gav seg etter VM i 2006. Rooney hadde ikkje nokon god meisterskap rett i forkant av Erikssons siste kamp.

