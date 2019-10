Romania får sleppe inn 30.000 barn mot Noreg: – Merkeleg, synest Lagerbäck

sport

I utgangspunktet skulle kampen vore spelt for tomme tribunar som straff for at Romanias supporterar kom med rasistiske tilrop og oppførte seg dårleg under kampane mot Spania og Malta.

Måndag vart det kjent at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har opna for at 30.000 barn under 14 år får sleppe inn på stadion. Lagerbäck respekterer at Romania nyttar seg av den moglegheita, men synest regelverket er merkeleg.

– Eg har full respekt for at dei nyttar sjansen til å invitere barn. Men det er ei veldig merkeleg avgjerd dersom ein ønsker å markere tydeleg mot rasisme, til dømes. Men når regelverket er slik, må vi berre respektere det, sa Lagerbäck på pressekonferansen på måndag i Bucuresti.

– Speler lita rolle

Kaptein Stefan Johansen er samd med sjefen.

– Rasisme skal ikkje skje i fotball, og det må bli straffa hardt. Men no er regelverket som det er, og Romania steller seg til det. Det er ikkje meir vi kan gjere med det, seier midtbanemannen.

Johansen seier at avgjerda om å sleppe barna inn på stadion ikkje får konsekvensar for Noregs førebuingar til kampen.

– Det har ikkje så mykje å seie for førebuingane. Vi må ha tre poeng, og om det blir for tomme tribunar eller tribunar fulle av barn, speler ikkje nokon rolle for det vi skal gjere på matta.

Arena Nationala i Bucuresti har ein tilskodarkapasitet på 55.000. Ifølgje forbundet er det barn under 14 år, i grupper på ti og ti og leidd av ein vaksen, som får lov å sleppe inn. I tillegg vil det vere nokre få hundre norske supporterar på tribunen.

