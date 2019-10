Odd-profil skreiv ny kontrakt

sport

Dermed blir han verande i skiensklubben i minst éin sesong til. Den opphavlege kontrakten gjekk ut etter sesongen i år.

Nordkvelle er opphavleg frå Telemark og kom til Odd frå Brann i 2013. Han har vorte ein sentral figur i Dag-Eilev Fagermos lag og har spelt over 170 kampar og scora 28 mål for Odd.

– Eg er veldig fornøgd. Eg er veldig glad for å halde fram i klubben, og det har aldri vore nokon tvil om at det var det eg hadde lyst til. Eg håper på minst eitt fint år til her, seier Nordkvelle til Odds nettstad.

