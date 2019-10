Svak norsk statistikk før Spania-kampen: 8–34 i målskilnad mot Europa-toppane sidan 2010

sport

2010 var det hittil siste året Noreg verkeleg var ein frykta motstandar. Då vart det siger både over Frankrike og Portugal. Sidan då har Noreg møtt åtte av dei aller beste europeiske nasjonane til saman 14 gonger. Det gav éin siger og ein uavgjort, begge mot Kroatia. Målskilnaden i denne perioden er 8–34. I åtte av kampane har ikkje Noreg skåra mål. Ødegaard trur det er eit fundament på gang for norsk suksess òg mot dei store i europeisk fotball. – Det er ein heilt annan tryggleik i gruppa, og vi kjenner kvarandre betre. Ting sit betre. Vi har fått jobba meir med det defensive, seier Martin Ødegaard til NTB. Han er den store stjerna på landslaget i ein alder av snautt 21 år, men med ganske få kampar mot Europas tungvektarar for landslaget. – Det synest eg. Laget tar steg heile tida, og det viste bortekampen mot Sverige (1–1) spesielt. Der føler eg vi hadde fortent tre poeng, seier Rune Almenning Jarstein til NTB på spørsmål om «Noreg er betre rigga no for å slå store nasjonar?». Han har vore med landslaget lenge og stort sett gjort det særs godt trass i mange baklengsmål mot toppmotstand.

Lenge sidan

Den einaste «tunge sigeren» sidan 2010, kom truleg òg på eit gunstig tidspunkt. Fleire kroatiske medium melde at nøkkelspelarar gav blaffen og hadde eitt mål for kvelden på Ullevaal 6. september 2015: Det var å få eit resultat som gjorde at landslagssjef Niko Kovac fekk sparken.

Noreg vann 2–0 etter at Kroatia-stjerna Luka Modric opptredde nesten heilt uinteressert kampen gjennom. Jo Inge Berget brukte den rutinerte Kroatia-kapteinen Dario Srna som rundingsbøye ved begge måla.

Kovac var trenarhistorie to og eit halvt døgn etter tapet. Kroatia hadde vunne det omvende møtet 5–1 i Zagreb.

Nesten tomt

Tysdag speler Noreg borte mot Romania. Der vil det vere tomme tribunar med unntak av cirka 200 tilreisande nordmenn og nokre rumenske skulebarn. Romanias fotballforbund er straffa av Uefa for tilskodarbråk.

Dei to beste frå gruppa går til EM. Spania er så godt som klar allereie. Sverige ligg best an i kampen om 2.-plassen.

Kvalifiserer ikkje Noreg til EM i haust, ventar ein ny sjanse gjennom Uefas nasjonsliga, gjennom semifinale og eventuell finale i C-divisjonen i mars neste år.

