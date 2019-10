CNN: Alle kinesiske NBA-partnarar droppar amerikansk basket

sport

Det skriv CNN onsdag, som har gått gjennom pressemeldingar frå medium og alle dei elleve selskapa i Kina som står på NBA Chinas liste over offisielle partnarar. Av fråsegnene kjem fram det at det er førebels kroken på døra for den nordamerikanske basketligaen.

– Kjemp for fridom. Støtt Hongkong, skreiv Houston Rockets' sportsdirektør Daryl Morey i helga. Tweeten vart seinare sletta, og Houston Rockets prøvde å avgrense skaden av dei negative reaksjonane, både dei kinesiske reaksjonane og kritiske røyster i USA som skulda NBA og laget for å gi etter for Kina.

Det har tydelegvis ikkje hjelpt på reaksjonen frå kinesisk side.

Onsdag vart plakatar som reklamerer for førehandskampen mellom Los Angeles Lakers og Brooklyn Nets i Shanghai torsdag fjerna i byen. NBA utsette onsdag pressetreffa i Shanghai for laga, etter den kinkige situasjonen som er oppstått. Det er no usikkert om kampen i det heile vil bli spelt.

