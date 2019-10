Shanghai avlyser event etter «upassande» utsegn frå NBA-sjef Adam Silver

sport

Fråsegna har irritert kinesarane kraftig. Dei vil ikkje ha noko av det dei oppfattar som politisk innblanding frå NBAs side.

Shanghai Sports Federation annonserte på den kinesiske sosiale plattforma Weibo at onsdagens «NBA Cares»-eventet til nytte for Special Olympics blir avlyst.

Grunngivinga for avlysing var «upassande kommentarar av Houston Rockets' daglege leiar (Daryl) Morey og den upassande utsegna frå NBA-sjef (Adam) Silver». Morey tvitra eit bilde med teksten «Kjemp for fridom. Støtt Hongkong» førre veke som han seinare sletta, medan Silver uttalte at han støtta Moreys rett til ytringsfridom.

NBA-sjefen har no reist til Shanghai der han håper på forsoning i møte med kinesarane. «Håpet mitt er at medan eg er i Shanghai, kan eg møte rette vedkommande og diskutere kvar vi står, og igjen setje kommentarane frå Daryl Morey og meg i passande kontekst og sjå om vi kan finne gjensidig respekt for at vi har ulike politiske system og ståstader», sa Silver tysdag.

