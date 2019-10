Optimistisk Joshua King: – Spania er ikkje det dei ein gong var

sport

Etter å ha rota bort tomålsleiingar mot Sverige og Romania i starten av kvalifiseringa ligg Noreg bak skjema med tanke på å nå EM-sluttspelet i sommar.

Men Noregs spydspiss Joshua King har ikkje gitt opp håpet om å skyte Noreg til eit sluttspel, og håper på både mål og tre poeng når gruppeleiar Spania kjem til Ullevaal laurdag.

I det motsette oppgjeret i Valencia skåra King Noregs mål då laga opna gruppe F i EM-kvalifiseringa 23. mars. Då gav Rodrigo vertane leiinga etter dryge kvarteret, men King tente håpet om eit sterkt norsk poeng då han utlikna frå straffemerket etter 65 minutts spel. Det håpet sløkte Sergio Ramos seks minutt seinare, også han på straffespark.

Sjølv om Spania har vunne alle seks kampar i kvalifiseringa, verkar den norske spissen forundra over spørsmålet om Noreg kan overraske mot Spania.

– Overraske? Spania er ikkje det dei ein gong var for mange, mange år sidan, då dei var nummer éin i verda. Eg trur nok at det blir ein av dei tøffaste kampane eg har spela for Noreg. Men ikkje noko er umogleg i fotball, seier King.

Leika med tanken

Bournemouth-spissen står bak tre av Noregs 13 mål så langt i kvalifiseringa. To av dei har komme frå straffemerket. Både mot Spania og Malta har straffeeksekutøren skåra frå ellevemetersmerket. Det einaste målet i ope spel kom i 3–3-kampen heime mot Sverige.

Mot Spania ønsker han å setje inn sitt fjerde.

– Eg har leika med tanken om å få Noreg til ein meisterskap sidan eg var ein liten gut. Men kampen laurdag blir veldig viktig inn mot Romania-kampen. Eg vil ikkje stå her og seie kva som kjem til å skje laurdag, men det kjem til å bli ein tøff kamp.

Nøkkelkamp?

Når kampen mot Spania er unnagjord ventar Romania i Bucuresti, i det som blir ein nøkkelkamp for dei norske gutane. Med tap kan King og resten av det norske laget vinke farvel til EM-håpet. Med siger lever håpet i beste velgåande, sjølv om ein i så fall er avhengig av at Sverige rotar bort poeng før kvalifiseringa er over.

Om det er kampen mot Spania eller Romania som blir nøkkelkampen ønsker ikkje 27-åringen å svare på.

– Vi tar ein kamp om gongen, og den første er mot Spania.

Spania toppar gruppa med sine 18 poeng etter seks kampar, og mykje skal skje dersom ikkje EM-billetten er sikra. Spenninga gjeld kven som blir nummer to i gruppa og slår følgje med Spania til meisterskapen.

Sverige (11 poeng), Romania (10 poeng) og Noreg (9 poeng) kjempar om den gjæve 2.-plassen. Fire kampar står att av kvalifiseringa. Noreg møter Færøyane (heime) og Malta (borte) i dei to siste kampane, som blir spela i november.

