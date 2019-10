Nest-Sotra trekt tre poeng

sport

Sotra-klubben opplyste sjølv til Bergens Tidende torsdag formiddag at dei er trekte tre poeng. Tidlegare i sesongen vart laget i tillegg trekt eitt poeng.

Den siste avgjerda frå Norges Fotballforbund betyr at Nest-Sotra fell frå 41 til 38 poeng. Laget blir liggande på 5.-plass, men er betydeleg nærare laga bak på tabellen. Laga som hamnar frå 3.- til 6.-plass i 1.-divisjon skal spele kvalifisering om eliteseriespel.

– Det kan vere ei avgjerd som får mykje å seie, seier sportssjef Arve Haukeland i Nest-Sotra til BT.

– Ein parodi

Nest-Sotra hamna i fjor sommar i såkalla raud sone økonomisk. Poengtrekka i år kjem som følgje av at klubben ikkje har klart å oppnådd måla i handlingsplanen frå NFF.

«Klubblisensnemnda har trukket Nest-Sotra tre poeng for ikke å ha nådd delmålet i sin handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet», heiter det i ei pressemelding frå forbundet.

Trener Steffen Landro seier samtidig at han undrar seg over taiminga for det siste poengtrekket.

– Å få poengtrekk etter 26 rundar er ein parodi. Du sit med ei kjensle av at sånt som dette berre skjer i Paradise Hotel, og at det ikkje har noko med fotball å gjere. Men dette må vi leve med. Vi hadde ein god posisjon før dette skjedde og er framleis med, seier han.

Nardo mistar to poeng

Også 2.-divisjonslaget Nardo får poengstraff for manglande oppfølging av den økonomiske handlingsplanen sin. Trønderklubben blir trekt to poeng og fell frå 9.- til 10.-plass i 2. divisjon avdeling 1.

I 1.-divisjon er det to nye klubbar i raud kategori: Sandefjord og Sogndal. Dei blir pålagde å lage ein handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet.

I 2.-divisjon ligg Levanger, Moss, Nardo og Senja i raud kategori. Ingen eliteserieklubbar har hamna i den kategorien.

