Lagkamerat gav Zuccarello draktnummeret sitt

Zuccarello har spela med 36 på ryggen gjennom store delar av karrieren sin. Då han føre inneverande sesong signerte for Minnesota Wild, kom han likevel til ein klubb der det ikkje spesielt etterspurde draktnummeret var opptatt.

Ungguten Nick Seeler hadde lagt beslag på det, men var samtidig merksam på at Wilds nye norske stjernesignering hadde eit spesielt forhold til nettopp nummer 36.

– Det er eigentleg litt morosamt, for det er ikkje så mange 36-arar i NHL, seier Seeler til Wilds nettsider.

Han hadde ein mistanke om at draktnummeret ville føre til ein prat mellom han sjølv og Mats Zuccarello.

– Eg antok at eg måtte ha den samtalen før eller seinare, seier Seeler.

Respektfull

Ifølgje Wilds nettsider hadde Zuccarello bestemt seg for å velje eit anna enn det faste nummeret sitt då han signerte for Wild 1. juli. Så fekk han likevel høyre at Seeler var innstilt på å gi frå seg nummer 36.

Det fekk Zuccarello til å ta ein telefon til den nye lagkameraten sin.

– Eg ville ikkje vere han typen som kjem inn og får ein annan spelar til å byte draktnummer. Men utstyrssjefane gav meg indikasjonar på at han ville byte, så eg ringde han, og det var ein hyggeleg samtale, seier Zuccarello og skryter av Seeler.

– Han var superhyggeleg og respektfull. Det er noko eg verkeleg sette pris på.

Seeler hadde spela 93 kampar for Wild i draktnummer 36, før han overlét det til Zuccarello.

Med til historia høyrer det at nordmannen kunne ha gått til 21 av dei andre klubbane i NHL-systemet utan å få nokon «konkurranse» om nummer 36. Nettopp i Wild var det likevel opptatt.

Rolex

I byte mot at Seeler gav frå seg nummeret skal Zuccarello ha lova å spandere eit par gode middagar på lagkameraten denne sesongen. Lagkameratane mistenkte likevel at avtalen inneheldt noko meir.

– Kjøpte han ein Rolex til deg eller noko? Var eitt av spørsmåla Seeler skal ha fått.

– Då tenkte eg med ein gong «burde eg bede om meir?». Men nei, eg treng ikkje noko sånt. Han var verkeleg hyggeleg med omsyn til dette og respektfull, så eg gav det frå meg, seier Wild-spelaren.

Zuccarello har spela med draktnummer 36 på ryggen heile karrieren. Han avviser samtidig at tala har noko spesielt å seie for han.

– Han har vore i denne ligaen i ganske lang tid, så han har gjort seg fortent til å ha det nummeret, seier Seeler.

Sjølv har han no 55 på ryggen.

Blytungt

Minnesota Wild har fått ein blytung start på NHL-sesongen. 2–5-tapet i seriepremieren mot Nashville Predators vart følgt av 2–4-tap mot Colorado Avalanche laurdag.

Neste kamp for Zuccarello og lagkameratane er bortekampen mot Winnipeg Jets natt til fredag. Det er den tredje strake bortekampen i sesonginnleiinga.

Laurdag ventar den første heimekampen denne sesongen mot Pittsburgh Penguins.

