Karlsen gir seg i Mjøndalen

sport

Karlsen orienterte dei tilsette i MIF om avgjerda onsdag. I ei pressemelding kjem fram det at han gir seg i klubben etter årets sesong.

– Dette var ei særs vanskeleg avgjerd. Samtidig er eg sikker på at ho er rett. Det har vore heilt utrulege 13 år med fantastiske folk i klubben. No er tida inne for å gjere litt andre ting i framtida, seier Karlsen i pressemeldinga.

Han understrekar at det ikkje er nokon konflikt eller ny arbeidsgivar som gjer at han sluttar.

– Det er ingen dramatikk frå mi side bak avgjerda om å gi meg. Eg har rett og slett behov for å gjere litt andre ting. Samtidig har vi så flinke folk i klubben at eg ikkje er bekymra for framtida. Kva eg skal bruke tida mi på framover, finn eg ut seinare. Hovudfokuset no er sesongavslutninga, som blir veldig spennande og viktig.

Mjøndalen ligg nest sist i Eliteserien med seks kampar igjen å spele. Eitt poeng skil opp til Strømsgodset på kvalifiseringsplassen og Sarpsborg på 13.-plass.

(©NPK)