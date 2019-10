sport

Det var i eit intervju med Eurosport at Hansen lufta ut omtrent all frustrasjon etter nederlaget søndag.

– Eg er møkklei. Møkklei, rett og slett. Det er så tannlaust, og det går så seint og det er så statisk. Det er dei same spelarane som var her i fjor, men vi klarer ikkje å utvikle oss. Det er ikkje eit jævla snev av utvikling, sa ein opprørt Hansen

– Har du fått nokon reaksjonar internt i laget etterpå?

– Vi har ikkje rokke å snakke så mykje om det. Det var jo nesten rett av garde på landslagssamling meir eller mindre, seier Hansen til NTB.

– Eg skal ikkje gå inn i hovuda på dei andre gutane og kva dei tenkte. Eg trur alle var frustrerte. Så var det tilfeldigvis eg som vart spurd i mixed zone (intervjuområdet) om kva som føregjekk utpå der.

Drog til

– Stort sett pleier ein å ta den enkle vegen og svare politisk. Der og då var frustrasjonen så stor med tanke på det som skjedde torsdag (heimetap for PSV Eindhoven) og søndag. Så eg tenkte, no legg vi det politiske til sida og seier det som det er.

Den løysinga er ikkje så vanleg.

– Det går ikkje an å bruke henne heile tida. Då blir det jo vatna ut. Det er vanskeleg å måle nokon effekt av utbrotet søndag no. Eg trur alle er innstilte på at vi skal snu det. Vi klarte det i sommar, seier Hansen.

Hansen er klar på at RBK òg skal «ta revansje» neste sesong.

Han er med i landslagstroppen saman med dei to andre målvaktene, førstevalet Rune Almenning Jarstein og Ørjan Håskjold Nyland.

Hansen stiller opp på grunn av at Sten Grytebust er skadd. Han har ein avtale med landslagssjef Lars Lagerbäck om å vere tilgjengeleg ved behov.

Hansen står framleis utan innsloppne mål for A-landslaget.

