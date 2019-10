Fotballfruekrig i England: Vardys kone blir skulda for å ha leke Rooney-opplysningar til The Sun

sport

Rooney kjem med den heftige påstanden i eit Twitter-innlegg der ho skriv at lekkasjane har vore ei byrde i livet hennar i fleire år.

Rebekah Vardy er kona til Leicester-stjerna Jamie Vardy. Ho har følgt Coleen Rooneys private Instagram-konto, og ifølgje Rooney er det informasjon herfrå ho skal ha delt med storavisa The Sun.

– Det har vorte gitt så mykje informasjon til dei om meg, vennene mine og familien min – alt saman utan at eg har visst om det eller gitt samtykket mitt til det, skriv Rooney.

Avslørt?

Ho starta si eiga etterforsking av kven som kunne vere personen som lak informasjon om henne, til avisa. Mellom anna blokkerte ho alle utanom éin mistenkt konto frå å sjå oppdateringane hennar på Instagram i ein periode.

Deretter byrja Rooney å legge ut falske historier for å sjå om dei hamna hos The Sun. Seinast ein post om at kjellaren hennar var overfløymd.

Historia hamna på trykk i The Sun, og den einaste personen som har sett alle originalpostane er, ifølgje Rooney, Rebekah Vardy.

Nektar for skuldingane

Vardy nektar for skuldingane i eit ope innlegg til Rooney som ho har delt via Twitter. Der skriv fotballfrua mellom anna at ho aldri har snakka om Rooney med nokon.

Vidare hevdar ho at passordet hennar har komme på vidvanke, og at ulike personar har hatt tilgang til Instagram-kontoen hennar dei siste åra.

– Eg prøver ikkje å vere morosam, men eg treng ikkje pengane. Kva har eg å tene på å selje historier om deg? Eg likte deg godt, Coleen, og eg er så opprørt over at du har valt å gjere dette, særleg når eg er høggravid. Eg blir kvalm av at eg i det heile må gå ut og nekte for dette, skriv Jamie Vardys kone.

