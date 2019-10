FIFA straffa fotballforbund i Hongkong etter piping mot Kinas nasjonalsong

sport

Det vart òg ropt politiske slagord og vist banner med politiske bodskapar i samband med kampen.

Disiplinærkommisjonen i Det internasjonale fotballforbundet har vedtatt å gi forbundet ei bot på 15.000 sveitserfranc for «forstyrring under nasjonalsongane og formidling av bodskapar som er upassande under ei idrettstevling».

Det var før VM-kvalifiseringskampen mot Iran førre månad at publikum markerte si misnøye under nasjonalsongen ved å pipe og bue. Den tidlegare britiske kolonien har sidan 1997 vore underlagt kinesisk suverenitet, men med delvis sjølvstyre etter prinsippet «eitt land – to system». Hongkong har framleis eit eige landslag, men det er den kinesiske nasjonalsongen som blir spelt før kampane.

Den siste tida har det vore omfattande demonstrasjonar og protestar i Hongkong med krav om fleire demokratiske rettar.

