Regelendring gir Jansrud kombinasjons-fordel

Regelendringa vart vedtatt på haustmøtet til Det internasjonale skiforbundet (FIS) førre veke.

Tidlegare har bestemann etter utfordelen av kombinasjonen starta som nummer 30 i den følgjande slalåmomgangen. Det blir det no ein slutt på. Frå og med kommande sesong startar den beste i utforrennet først i slalåm.

Det kan vere ein klar fordel for fartskøyrarane, som tidlegare har måtta køyre slalåm i krevjande og meir eller mindre oppkøyrde løyper.

– Dette er ei endring det var mykje for og imot, men ein ønsker å prøve å bygge kombinasjonen for å skape spenning. Forholda vil vere avgjerande som i all idrett, men bakgrunnen er at ein ønsker å balansere kombinasjonen betre mellom farts- og teknikkløparar, seier sportssjef i alpint, Claus Johan Ryste.

Det er terminfesta fire kombinasjonsrenn i verdscupen på kvinnesida kommande sesong, medan det er sett opp tre på herresida.

FIS-haustmøtet vedtok òg endringar når det gjeld gjennomføringa av renn i parallellslalåm.

Tidlegare har deltakarane møtst til to duellar i alle rundar, der utøvaren med den beste samanlagttida går vidare. Frå og med kommande vinter går ein ned til éin duell frå og med runden der det står att 16 utøvarar i konkurransen.

Bak grepet ligg eit ønske om at parallellslalåm-renna skal bli gjennomført raskare.

