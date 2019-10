Lillehammer fekk historisk kombinertrenn

sport

Det vart klart i samband med haustmøtet i Det internasjonale skiforbundet (FIS) førre veke.

– Det er veldig bra at Noreg igjen tar på seg leiartrøya i jobben med å betre kjønnsbalansen i internasjonal skisport. Det er derfor flott at første verdscuprennet i historia i kombinert for kvinner skal arrangerast på Lillehammer i desember 2020, seier skipresident Erik Røste i ei utsegn.

Så langt er det verken arrangert verdscuprenn eller VM, men førre sesong kom jentene inn på junior-VM-programmet for første gong.

– Dette er endå ein milepæl for utviklinga, og er eit nytt steg i rett retning for sporten. Dei kommande åra blir kjempespennande med både verdscup og VM. Kombinertjentene har hatt steg for steg, og dette har vore viktig for utviklinga av sporten, seier renndirektør for kombinert i Det internasjonale skiforbundet, Lasse Ottesen, om det historiske Lillehammer-rennet.

Førebels er det terminfesta tre verdscuphelgar for kombinertkvinnene i 2020/21-sesongen. I tillegg skal det kjempast om VM-medaljar i Oberstdorf.

Kommande sesong blir det gått kontinentalcuprenn.

(©NPK)